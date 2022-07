Recomendaciones para ver los nuevos episodios de Stranger Things 4

El personaje de Max estuvo en la mira de Vecna por su situación emocional tras la muerte su hermano. Sin embargo, ella logra salvarse a través del poder de la música con el tema Running up that Hill de Kate Bush. Esta canción alcanzó nuevos niveles de popularidad gracias a ser parte del fenómeno de Netflix.

Si aún no has visto la temporada uno puedes saltar este punto, contiene Spoilers.

Por lo general, tras terminar una temporada o primera parte quedamos intrigados y hacemos todo tipo de especulaciones. No está de más revisar que piensan los demás, y siempre es divertido saber si nuestras teorías son similares a las de otros. En plataformas como TikTok hay todo tipo de teorías, desde las más aterrizadas hasta las más descabelladas, pero que sin duda alguna no podemos descartar, ya que en el universo de Hawkins cualquier cosa puede pasar.

Esta cuarta temporada ha sido catalogada como la más oscura de todas y según la crítica “Entre sus fortalezas, otro villano llamado Vecna destinado a elevarle las pulsaciones al público. Como sucede a día de hoy cuando reproduces una peli de terror de los 80, no da tanto miedo como en su momento, cuando marcó una época, pero es indiscutible que tiene potencial para colarse en nuestras pesadillas”, anotó uno de los portales web especializados en cine.

No tengas miedo de ver los capítulos

Sin duda alguna la música ha sido como un personaje más dentro de esta cuarta temporada, y luego de la memorable escena donde suena “Running Up that Hill”, de la cantante Kate Blush, las búsquedas en internet y plataformas musicales se dispararon. Uno de los mayores atributos que tiene esta serie son los recursos musicales que le dan un tono nostálgico.

Okay pero hablemos de la playlist de stranger things en Spotify, esta bien inmersivo el diseño pic.twitter.com/cpGYAp28ph

No seas malo, evita los Spoilers

No hay nada peor que tragarse un spoiler, y para quienes no manejan el término podemos decir que es algo similar a que estés en el cine y alguien te cuente el final de la película. Es molesto y muy difícil de evitar, ya que podemos encontrar un adelanto perverso en cualquier rincón de nuestras redes sociales o por desgracia podemos ver la historia de algún amigo que publica el final y nos deja sin ganas de querer ver la serie, puesto que ya no hay emoción.

Hay personas que incluso no entran a sus redes sociales hasta que terminen la maratón de los episodios. El tema de los spoilers está siendo tan defendido que se están empezando a implementar iniciativas y campañas en contra de aquellas personas que no tiene piedad para contar el final de una serie o quienes mueren.

“Spoiler is coming”, es una de las campañas que busca luchar contra los infames spoilers en las redes sociales y con las próximas series que están por estrenarse. Puedes investigar este tipo de proyectos y sumarte a la iniciativa invitando a tus amigos y familiares a no cometer este tipo de imprudencias.