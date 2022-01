El reconocido artista Rauw Alejandro, será el encargado de encender la fiesta en la primera edición de la Liga del Perreo. Recuerde aquí: Rosalía y Rauw Alejandro actúan en polémico evento navideño.

Será el primer festival de música urbana al aire libre que se realizará en Bogotá, contando con algunos de los artistas más poderosos del género.

Esta primera edición del Festival ‘La liga del perreo: This is the Remix’ la cual se llevará a cabo el próximo sábado 26 de febrero en la ciudad de Bogotá (Green Forest – 200 metros después del peaje de la carrera Séptima) a partir de las tres de la tarde, contará con la participación de artistas de la talla de Rauw Alejandro, De la Ghetto, Mora, Lui-G 21+, Nova La Amenaza, Golpe a Golpe, Rayo y Toby, Wanlof, entre otros.