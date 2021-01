En el Diario del Caribe

Las señales

del maestro

Su antología

de cuentos

Epílogo

Ramón decía que había leído en los últimos años muchas teorías sobre el cuento, pero no precisaba si eso hubiera podido influirlo, “pues nunca he podido sostener una conversación fluida sobre el tema. Siempre termino haciendo otra descripción y haciendo un cuento del cuento. Algunos críticos dicen que tengo un universo cuentístico reconocido; no sé qué quieren decir, pero me imagino que es como cuando uno oye los primeros compases de un bolero y sabe que lo va a cantar Leo Marini. Me hubiera gustado vivir de mi vocación de escritor. Por eso admiro tanto a Marcial de la Fuente Estefanía, quien vivió, y bien, de sus novelas de vaqueros, de aquellas que la muchachada de los cincuenta alquilaba para leer en los puestos de revistas”.

Al leer a Ramón Illán Bacca, algo del más íntimo y deslumbrante humor sale a relucir en el fondo de sus historias. Pero en su trama narrativa que fluye como un río claro que nos lleva al misterio y a la tensión del suspenso y la intriga, algo puede ocurrir dentro y fuera de sus personajes. Y al revelarse el secreto ya no podremos olvidar jamás la gracia y la grandeza de un veterano del cuento, y al encanto invencible de uno de nuestros más grandes narradores del Caribe que se ha ido tal vez para burlarse de todo con la misma sonrisa del descreído que va al más allá tal vez para seguir contando el cuento.