Ramiro Blanco, recordado como un artista plástico de la tierra

Ramiro Blanco pintaba como si estuviera tejiendo una historia de luz y color en las crestas del viento en los Montes de María. Tenía una manera muy suya de dibujar la figura humana, el paisaje y los objetos, como si los huesos y los músculos, las hojas de los árboles, la piel de las mujeres, las frágiles paredes de bahareque empañetadas con estiércol de vaca, fueran un elástico bejuco sacudido por el crepúsculo. Si pintaba gaiteros, la escena del músico con sus gaitas se resolvía como si fuera una suma de bejucos que, gracias a su ángel y a su ingenio, él daba vida, gracia y forma. Lea aquí: Luto en la cultura y las artes: falleció el maestro Ramiro Blanco.

De tanto pintar de esa manera tan singular, él decía con la claridad inocente que lo caracterizaba, que había creado una nueva forma de asumir la figuratividad, y encontró un nombre inusitado: el bejuquismo. Nadie que no haya vivido de cerca el regazo sombreado de los Montes de María o haya tenido una experiencia montuna al recorrer los rastrojos del tiempo entre balsaminas y salamandras, ojos de agua y alturas abandonadas de una loma, podría sentirlo y comprenderlo, si no toca alguna vez la fresca y dura piel del bejuco. Bejuco pasó a nombrar tantas cosas al tiempo, no solo a los bejucos para el amarre y los empaques a lomo de burro o mula, el amarre de los horcones y la materia prima de las cestas y los canastos, pero quien no haya visto alguna vez el bejuco, no sabría de qué estaba hablando el artista.