Este 24 de junio de 2021 se conmemora el Bicentenario de la Noche de San Juan , aquel relevante hecho histórico que marcó definitivamente la Independencia de la ciudad. Aquella noche, el almirante José Prudencio Padilla , junto a sus hombres, derrotó heroicamente al Ejército español en un duro combate naval y logró expulsarlo de una vez por todas de Cartagena. Con ello se empezó el proceso definitivo de recuperar la libertad y la igualdad de derechos para los cartageneros. Y esta es considerada como una fecha trascendental para nuestra historia, aunque para muchos no tan conocida y poco conmemorada, si se le compara con otras fechas igual de trascendentales. (Lea también: Bicentenario: Distrito conmemorará la Noche de San Juan)

A propósito de los 200 años de esta importante batalla naval, el actor festivo viene adelantado gestiones, por iniciativa propia, para conmemorar esta fecha, a la que está convocando a diferentes personas e instituciones.

“Mi obsesión por hacer esto viene porque los cartageneros no hemos elevado al sitial de honor a José Prudencio Padilla, ni siquiera las autoridades y los expertos han hecho una gestión para que el 24 de junio sea declarado, al menos, día cívico, es algo importante para la ciudad y para el país. Estoy tratando de que se promueva esta fecha, tenemos una deuda histórica. Queremos hacer un homenaje a José Prudencio Padilla, dándolo a conocer, porque muchos cartageneros no saben exactamente quién es y lo que representa”, añade. (También le puede interesar: Como Padilla no hay dos)

Taborda explica que viene trabajando en la idea de realizar dos conferencias: una, sobre aspectos personales y otra, sobre aspectos políticos de José Prudencio Padilla, además un desfile ceremonial cívico (no folclórico) y un homenaje con una exposición itinerante.

“Dar a conocer a todos los cartageneros el costo en vida, esfuerzos, valentía y amor patrio, ofrendado y legado por nuestros ancestros y rendir un merecido tributo de reconocimiento a nuestro héroe naval, como artífice de la consolidación de la libertad y como mártir de la democracia”, esos parte de los propósitos de un proyecto de gestión para la conmemoración elaborado por Taborda, en el que también se destaca que “debemos festejar el 11 de noviembre, día de la firma del acta de Independencia total y absoluta de España” y que “además debemos festejar con igual ánimo lo acontecido ese 24 de junio de 1821, cuando en una cruenta batalla en la bahía de las Ánimas se derrotó al enemigo invasor y se logró con este triunfo consolidar en forma real nuestra ansiada libertad”.

Taborda sostiene que la programación de los homenajes, al igual que los participantes en dichos actos, se daría conocer semanas antes al 24 de junio. El actor festivo extiende una invitación para que, quienes así lo deseen, también puedan vincularse a esta iniciativa.