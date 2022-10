Profesor de la UTB ganó prestigioso premio a nivel nacional

El jurado

El jurado calificador conformado por Olga Lucía Acosta Navarro, Roberto González Arana, Carlos Guillermo Páramo Bonilla y Jefferson Jaramillo Marín, le otorgaron el Premio a esta investigación, entre otras razones por ser un “trabajo magistral que merece ser conocido y trabajado en distintos ámbitos, no sólo los musicales, sino en la historia, la antropología y la geografía humana, como una forma de profundizar en el conocimiento de la cultura colombiana.”

Los Premios

Los Premios Nacionales Alejandro Ángel Escobar son considerados como el más alto galardón científico que se entrega en Colombia, no sólo por la excelencia de quienes los han recibido, sino por el rigor de los jurados encargados de adjudicarlos. Esto corresponde a la voluntad de don Alejandro Ángel Escobar, expresada en su testamento en los siguientes términos: Los premios han de asignarse por trabajos realmente meritorios, que merezcan la nota de excelente, si no en absoluto, al menos dentro de la relatividad cultural del país. No es mi deseo que se premie al menos malo, sino al muy bueno. Fragmento del testamento de Don Alejandro Ángel Escobar, 1953.