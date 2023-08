Priscilla Gómez, la costeña que brilló en el Royal Opera House

En ese momento Priscilla había renunciado a la danza y al ballet. Sin embargo, mientras cumplía su sueño como actriz, el baile nunca le fue esquivo. “Yo había renunciado casi que por completo a la danza, pero cuando actuaba seguía bailando de diferentes maneras: teatro musical, teatro contemporáneo, ritmos urbanos y latinos”.

Regresó a Inglaterra con una advertencia médica clara: “No puedes bailar, porque te puedes lastimar, además no sabemos si tu corazón está bien”. Para esos días el reconocido Royal Opera House de Londres, uno de los teatros más importantes del mundo, tenía audiciones para bailarinas de danza española para la ópera.

“Cuando supe de las audiciones dije bueno, ¿por qué no?, yo no soy bailarina de danza española, pero me adapto muy bien a los estilos, crecí en España, entonces toda mi vida la danza española ha estado presente, la conozco muy bien, es muy estilizada. Tengo mucho carácter y presencia, entonces me lancé. Pero también pensaba en que tenía ya tres años sin bailar, no estaba en forma y no tenía las capacidades físicas”, recordó la actriz de 30 años.