¡Princesa de Asturias! Homenaje español a Meryl Streep con gran tacón rojo

Una avioneta con la que sobrevolar la sabana africana, una camioneta de la que una mujer casada no se atrevió a bajarse mientras su amante la esperaba bajo la lluvia en un semáforo o un zapato rojo rematado con un tacón en forma de tridente diabólico homenajean desde este jueves en Oviedo (norte de España) a uno de los iconos del cine mundial, Meryl Streep.

La Havilland DH.60 Moth amarilla en la que volaron Robert Redford y Streep en ‘Out of Africa’ y la Chevrolet Apache roja cuya manilla nunca giró Francesca hasta el final en ‘The Bridges of Madison County’ forman parte de los elementos que repasan la filmografía de la actriz estadounidense ocho días antes de que reciba el Princesa de Asturias de las Artes. Lea aquí: Meryl Streep junto a Antonio Banderas, un encuentro para no perderse