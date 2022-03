Los primeros pasos en el teatro fueron solo cuestión de tiempo para Margoth y en el que se quedaría trabajando por dos años consecutivos: “Un día me fui a ver los ensayos de teatro y terminé haciendo dos años de actividades, con comentarios muy positivos de mis compañeros. Fue entonces cuando el maestro Raúl Santa me preguntó si me dedicaría definitivamente a esto. Ahí me cuenta que piensa armar un grupo de teatro y me ofrece estar en él, nombrándome personas como Víctor Hugo Morant y Víctor Muñoz Valencia. A mí me dio mucho susto, pero me tranquilizó asegurándome que si me lo ofrecía era porque sentía que era capaz”.

El teatro lo fue combinando simultáneamente con la danza y estudios de pintura, y así fue como se dio su incursión en la televisión. “Yo no sabía que el director de la escuela de arte del distrito donde estudiaba, era el jefe de arte de las novelas de Punch. De pronto un día me dice que si quiero presentar una prueba - en ese entonces no se hablaba de casting -, para un trabajo en televisión. Yo pensé que tenía que ver con la parte pictórica, pero cuando me doy cuenta que estaba relacionado con la actuación, abrí los ojos y le dije que sabía que ese medio era muy difícil, claro, porque yo venía del teatro y en ese entonces no había como mucha simpatía entre los dos medios. Él siempre fue una persona que me ponía los pies sobre la tierra y me dijo que no hablara de lo que no sabía, que me lo tomara como un taller más de teatro de los que solía hacer y que me iba a sorprender”.

20 días después de esa prueba fue aceptada en su primer papel para televisión en la novela “El alférez real” bajo la dirección de Felipe González, la primera obra literaria adaptada en ese formato en Colombia y donde interpretó a Andrea, una esclava al servicio de la protagonista Inés. “Ese fue mi primer arrancón en la televisión y, la verdad, me quedó gustando, aunque previo a una cantidad de enseñanzas del maestro acerca de la lealtad, del trabajo y la prudencia”.

De ahí vendrían otras participaciones de gran recordación como Rosa en “La mentira”; Juana Francisca en “Alejo Durán o la búsqueda del amor”; la rectora de “Décimo grado”; Tulia en “Gallito Ramírez”; doña Petra, en “Oye Bonita”; Tomasa en “Bolívar y Manuela”; Ángela en “La esclava blanca” u Ollita, la mamá de Celia en la novela sobre la leyenda de la salsa, que llegó a entusiasmarla al punto de querer presentar casting para el papel de la propia Celia Cruz.