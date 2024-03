Premios Óscar 2024: estos fueron los grandes ganadores de la ceremonia

THE ZONE OF INTEREST se lleva el Oscar a Mejor Sonido, superando a la mismísima Oppenheimer. Sin dudas, el elemento más importante de la película y por el que muchos la recordarán. #Oscars pic.twitter.com/kTkGiM9gJn

BILLIE EILISH y FINNEAS ganando el segundo Oscar de sus carreras gracias a WHAT WAS I MADE FOR? de BARBIE. Aquí su discurso de agradecimiento por el premio a Mejor Canción. #Oscars pic.twitter.com/le737yTKEg

Finalmente, el último gran estreno de Martin Scorsese, ‘Killers of the Flower Moon’, fue la gran decepción de la noche al no llevarse ninguno de los diez Óscar por los que competía.

deixaram....deixaram killers of the flower moon sem nada. pic.twitter.com/cxwaLiAGxp

MEJOR PELÍCULA: ‘Oppenheimer’.

MEJOR DIRECCIÓN: Christopher Nolan, por ‘Oppenheimer’.

MEJOR ACTOR: Cillian Murphy, por ‘Oppenheimer’.

MEJOR ACTOR DE REPARTO: Robert Downey Jr., por ‘Oppenheimer’.

MEJOR ACTRIZ: Emma Stone, por ‘Poor Things’.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO: Da’Vine Joy Randolph, por ‘The Holdovers’.

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL: ‘The zone of interest’, de Jonathan Glazer.

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN: ‘The boy and the Heron’, de Hayao Miyazaki.

MEJOR FOTOGRAFÍA: Hoyte van Hoytema, por ‘Oppenheimer’.

MEJOR MONTAJE: ‘Oppenheimer’.

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO: Holly Waddington, por ‘Poor Things’.

MEJOR GUION ADAPTADO: Cord Jefferson, por ‘American Fiction’.

MEJOR GUION ORIGINAL: Justine Triet y Arthur Harari, por ‘Anatomy of a Fall’.

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL: ‘20 days in Mariupol’, de Mstyslav Chernov.

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL: ‘The last repair shop’, de Ben Proudfoot y Kris Bowers

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN: ‘Poor Things’.

MEJORES EFECTOS ESPECIALES: ‘Godzilla minus one’.

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN: ‘War is over! Inspired by the music of John & Yoko’, de Dave Mullins y Brad Booker.

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN: ‘The Wonderful Story of Henry Sugar’, de Wes Anderson.

MEJOR DISEÑO DE MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: Nadia Stacey, Mark Coulier and Josh Weston, por ‘Poor Things’.

MEJOR BANDA SONORA: Ludwig Göransson, por ‘Oppenheimer’.

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL: ‘What was I made for?’, de Billie Eilish y Finneas O’Connell

MEJOR SONIDO: ‘The zone of interest’.