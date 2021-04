La 93 edición de los Óscar arrancó esta noche desde una sede poco habitual en la historia de estos premios, la estación Union Station de Los Ángeles, donde la Academia de Hollywood ha habilitado un espacio para los 170 invitados que acuden presencialmente.

La pandemia de coronavirus ha obligado a reinventar por completo el formato, que imitará una película en directo y contará con una sede secundaria, en Londres, para aquellos nominados que no han podido viajar desde Europa por las restricciones impuestas.

“Menudo año... y aún seguimos. Si las cosas hubieran sido diferentes en Mineápolis habría llevado botas en lugar de tacones”, ha iniciado la actriz Regina King en referencia a la pandemia y las protestas raciales que marcaron el 2020.

Steven Soderbergh, ganador de la estatuilla a la mejor dirección por “Traffic” (2000), ha sido el encargado de armar esta ceremonia que llega más tarde de lo habitual y en la que el emblemático Dolby Theatre del Paseo de la Fama, que otros años acogía a más de 3.000 personas, también será una parte fundamental de la trama.

La ausencia de un maestro de ceremonias será una de las pocas cosas que se mantengan este año, después del buen resultado de las dos ediciones anteriores.

A continuación, te mostramos la lista completa de ganadores:

Mejor Guion Original

Emerald Fennell por Promising Young Woman

Mejor guion adaptado

The father

Mejor película internacional

Another round

Mejor Actor de Reparto

Daniel Kaluuya

Mejor Maquillaje y Peinado

Ma Rainey’s Black Bottom, con Viola Davis y el recordado Chadwick Boseman

Mejor Dirección

El premio fue para una mujer, la increíble Chloé Zhao por el film Nomadland

Mejor Sonido

Sound of metal, con talento mexicano a bordo

Mejor cortometraje

Two distant strangers, escrito por Travon Free y dirigido por Free y Martin Desmond Roe

Mejor cortometraje animado

If anything happens I love you, dos padres en duelo atraviesan un vacío emocional mientras lloran la pérdida de un hijo.

Mejor película de animación

Soul, un viaje por nuestros talentos

Mejor Documental Corto

Colette

Mejor documental

My octopus teacher

Mejores efectos visuales

Tenet

Mejor actriz de reparto

Juh-jung youn- minari

Mejor diseño de producción

Mank

Mejor fotografía

Mank

Mejor montaje

Sound of Metal

Mejor banda sonora

Soul

Mejor canción original

H.E.R con Fight for you

Mejor película

Nomadland

Mejor actriz

Frances McDormand

Mejor actor

Anthony Hopkins