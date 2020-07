Premios Emmy 2020: lista completa de nominados

A continuación una lista parcial de los nominados a la próxima edición de los premios Emmy, según anunció el martes la Academia de las Artes y Ciencias Televisivas. Para una lista completa puede visitar Emmys.com.

La gala de entrega de estos premios sigue programada para el 20 de septiembre, conducido por el presentador, Jimmy Kimmel, en un formato del que no han dado muchos detalles

La lista completa de nominados a los premios Emmy 2020 está formada por:

Mejor drama

-«The Crown»

-«Better Call Saul»

-«Killing Eve»

-«The Mandalorian»

-«Ozark»

-«Stranger Things»

-«Succession»

-«El cuento de la criada»

Mejor actor protagonista en una serie dramática

-Jason Bateman («Ozark»)

-Sterling K Brown: («This is us»)

-Steve Carell («The morning Show»)

-Brian Cox («Sucession»)

-Billy Porter («Pose»)

-Jeremy Strong («Succession»)

Mejor actriz protagonista en una serie dramática

-Jennifer Aniston («The morning show»)

-Olivia Colman («The Crown»)

-Jodie Conner («Killing Eve»)

-Laura Linney («Ozark»)

-Sandra Oh («Killing Eve»)

-Zendaya («Euphoria»)

Mejor comedia

-«Dead to me»

-«The Good Place»

-«Insecure»

-«El Método Kominsky»

-«La maravillosa Mrs. Maisel»

-«Schitts Creek»

-«What we do in the shadows»

-«Curb your entuhisiasm»

Mejor actor protagonista en una serie de comedia

-Anthony Anderson («Black-ish»)

-Don Cheadle («Black Monday»)

-Ted Danson («The Good Place»)

-Michael Douglas («El Método Kominsky»)

-Eugene Levy («Schitt’s Creek»)

-Ramy Youssef («Ramy»)