¿Por qué los papás sí son claves en la crianza de los hijos?

María José Mántica es una psicóloga nicaragüense, graduada en Saint Marys College, Notre Dame, Indiana, con Máster en Matrimonio y Familia de la Universidad de Navarra y especialista en traumas infantiles, violencia intrafamiliar, de guerra, entre otros; abiertamente activista pro vida y defensora de los derechos humanos. Casada, madre de cuatro y abuela de diez, así simplifica sus mayores logros en la vida, y aunque cada quien está asentado en un lugar del mundo, en sus inicios fueron una familia nómada que disfrutó de los más de 20 países en que vivieron, enfrentando retos culturales y dialécticos, siempre juntos: un padre, una madre y cuatro niños. Lea: “Acompáñame a jugar”, una oportunidad para afianzar lazos entre padres e hijos

Todas estas vivencias la encaminaron por un sendero de enseñanzas sobre un apasionante tema que ha generado tanta controversia a nivel mundial. El impacto que tiene el apego paterno-filial es un tema central en el comportamiento humano, y que marcó un antes y un después en su vida profesional, cuando trabajó con la embajada estadounidense tratando excombatientes de la guerra de Irak. Entendió que los horrores psicológicos y conductuales que suscita el conflicto bélico tienen que ser comprendidos desde el impacto de la crianza que recibieron.

En 2018 lanzó su primer libro sobre el apego maternal bajo el título: ‘Abrázame fuerte’. Un tema perseguido y hablado por muchos desde diferentes áreas, y con el impulso del doctor Polaino, María José decidió abordar los efectos del vínculo afectivo, íntimo y profundo entre un padre con su hijo.

Se adentró a una profunda investigación que duró cinco años junto a Álvaro Rocha, médico y cirujano graduado de la Universidad de San Carlos Borromeo de Guatemala, sacerdote y Doctor de Filosofía de la Universidad de Navarra, y estudió Neurociencias en la Universidad de Harvard, Massachusetts. Juntos escribieron el libro ‘Papá, ¡no sabes cuánto te necesito!: El rol del padre en el apego’, publicado en plena pandemia, en 2020.

Mántica y Rocha buscan promover la paternidad segura y responsable, definiendo al padre como la otra figura y no como una posible figura de apego, dándole un valor significativo e invaluable, por lo que no conciben que una madre pueda cumplir a cabalidad con los dos roles, esta emplea herramientas que la ayudan a sacar la crianza adelante, pero no puede tapar los “huecos” que deja la ausencia del padre. Lea: La novela de García Márquez “En agosto nos vemos” se publicará en marzo