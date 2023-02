¿Por qué estos países no celebran San Valentín? Conoce las razones

San Valentín es, sin duda alguna, una de las celebraciones más importantes para los enamorados, tanto así que muchas parejas deciden festejar por lo alto esta fecha de una manera muy romántica y particular, sin embargo, no todos los países comparten esta tradición. Te contamos cuáles son algunos. Lea aquí: Video: ¡Viva el amor! Le pidió ser su novia en centro comercial de Cartagena.

Irán

En los últimos años, las autoridades iraníes han procurado prohibir a como de lugar los festejos de San Valentín, describiendo la fiesta como una “costumbre occidental decadente”, amenazando a los comercios y restaurantes con ser procesados si venden regalos de este tipo en sus espacios.

Sin embargo, en establecimientos de Teherán, capital iraní, se ha podido ver cómo comercializan diferentes objetos y dulces que hacen parte de esta celebración, por lo que apuntan a mantener una vigilancia continua para así poder estar al tanto de posibles llegadas de patrullas. Le puede interesar: Netflix para parejas: Películas y series para ver en San Valentín.

India

En la India esta tradición no ha persistido más allá de tratarse de una una antigua colonia británica. De hecho, estas son unas declaraciones de 2015 del líder político Chandra Prakash Kaushik, a propósito de este tema: “No estamos en contra del amor, pero si una pareja está enamorada debe casarse... en caso contrario, si no están seguros, no deben menospreciar el amor yendo juntos abiertamente.”