¿Por las que las series coreanas se convirtieron en un fenómeno mundial?

Dos niñas caminan a través de una calle atiborrada de flores de cerezo, en medio de una atmósfera de belleza vibrante. Es una de las primeras escenas, pero las flores estarán en varios capítulos y acompañarán los momentos más decisivos para el personaje que rápidamente se nos presenta con cierto aire de nostalgia. Planos de detalle dejan ver los gestos más íntimos de los actores, cuyos rostros asiáticos caracterizados por pieles tersas y ojos rasgados acaparan todas las plataformas de streaming. Una ola que se tomó el cine, la moda y conquista a miles de fanáticos en todo el mundo.

Cuando supe que el coronavirus había infectado mi cuerpo, me encerré en una habitación y devoré un drama coreano en pocos días. La recomendación dada generosamente por mi mejor amiga me introdujo en un universo en el que puse el primer pie con desconfianza, pero estando adentro me mantenía en vilo al borde de una historia tan inocente como esperanzadora y que acaparó toda mi atención como si tuviera 14 años. Y es que si algo caracteriza a los doramas, es decir, a las series asiáticas, es el juego de la sensibilidad a través de producciones cargadas de dramatismo y bien cuidadas por una estética que subvierte el cine convencional y que ha colonizado las pantallas de decenas de países a nivel mundial.

Muestra de ello es que un sondeo realizado en 2019 por el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de Corea del Sur reveló que el 76,7% de los extranjeros mantienen una percepción favorable de ese país. Según datos proporcionados por Visit Korea, mientras que en el pasado siglo menos de 5 millones de personas solían visitar Corea del Sur anualmente; para 2019, el número de visitantes ascendió a 17,5 millones, marcando un récord histórico hasta ese momento.

Por otro lado, la Korea Foundation (KF), en un informe publicado el 3 de marzo del 2022 acerca de la popularidad del hallyu u ola coreana en español, indicó que el total de seguidores a fines del 2021 alcanzó los 156,6 millones en 116 países. El mayor aumento se registró en América, especialmente en Estados Unidos, Canadá y Argentina, experimentando un crecimiento del 102%, sumando un total conjunto de 28,88 millones de admiradores, en comparación con los 14,59 millones del año previo. Este significativo incremento se debió en gran parte a la creciente fama del género musical K-pop en EE. UU., representando más de la mitad de los seguidores del hallyu en la región, así como en Argentina y Perú, países vecinos donde la cultura coreana ha ganado una popularidad considerable, especialmente entre los más jóvenes.

Una de ellas es Natalia Cota, una joven cartagenera de 19 años que pasó el encierro de la cuarentena acompañada por las series surcoreanas que hasta el día de hoy encabezan su lista de dramas favoritos. “Consumir este tipo de contenidos te adentra en una realidad diferente, a la que no estás acostumbrado. Aparte es una realidad mucho más estética de la que consumimos acá en occidente, todo es más visual”, mencionó.

Para Natalia, las series producidas en Corea del Sur abordan temas universales haciendo uso del cliché que se convierte en el gancho que atrae. “De hecho ese ha sido el atractivo de estas series, porque digamos que te muestran lo que tú quieres ver, son muy fáciles de digerir. Tú solo te sientas y las ves, así que te ayudan a distraerte mucho y te mantienen atrapado en esa fantasía”, dijo. Además mencionó que el idealismo se sirve como plato fuerte en estas producciones en las que la ilusión va y viene.