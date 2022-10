¡Polémica! Este es el nuevo nombre que quieren ponerle a la Plaza de Toros

Diana Banquez, artista cartagenera.

Otra persona que manifestó su desacuerdo con cambiar el nombre a ‘Champetódromo’ fue Dayanna Torres, propietaria de un reconocido negocio de salsa en la ciudad. Ella expresó en un comunicado que Cartagena necesita espacios como este para realizar conciertos de todos los géneros musicales, refiriéndose a que no se trata solo de la champeta.

“A Cartagena no la ven los artistas en sus grandes giras porque no hay escenarios para sus presentaciones, no estamos en el mapa, de afuera nos ven como una ciudad complicada y sin escenarios, entonces colocar el nombre no es lo que va a hacer que la Champeta sea visible en el mundo. La Champeta necesita apoyo desde lo social, desde la Corporación de Turismo”, dijo la empresaria.

Dayanna también expresó que, en nombre de otros empresarios dedicados a la música y que buscan este tipo de escenarios, también están listos para recibir a la Plaza de Toros que, a su consideración, debería ser de todos.

“El nombre de la Plaza de Toros debe exaltar la cultura en general, no volverse exclusivo de un género musical”, puntualizó.