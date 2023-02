Poeta Pablo Neruda fue “envenenado”, dice su familia

“Sabemos ahora que el ‘clostridium botulinum’ no tendría por qué haber estado en la osamenta de Neruda. ¿Qué quiere decir esto? Que Neruda fue asesinado, hubo intervención en el año 1973 por agentes del Estado”, dijo Rodolfo Reyes, sobrino del poeta.

“Se encontró la bala mortal de Neruda, que la tenía en su cuerpo. ¿Quién la disparó? Eso se verá próximamente, pero no cabe duda que a Neruda lo mataron. Intervención directamente de terceros”, enfatizó Reyes.

- 31 de mayo: El Partido Comunista (PC), donde militaba el escritor y por el que fue senador, presenta una querella para esclarecer las circunstancias de su muerte. La formación política defiende que el poeta no murió de cáncer y que fue envenenado en la clínica, tal y como sostiene su chófer, Manuel Araya, una de las últimas personas que le vio con vida. La causa la asume el magistrado Mario Carroza.

2017

- 20 de octubre: Un grupo de forenses internacionales dice que Neruda no falleció de cáncer y no descartan una posible intervención de terceros en su muerte. Los peritos aseguran también que el poeta no estaba en riesgo vital cuando ingresó en la clínica e informan del hallazgo de la bacteria “clostridium botulinum” en una muela del poeta. El magistrado Carroza encarga un nuevo estudio para determinar el origen del bacilo pues los expertos tienen sospechas de que podría ser “endógeno”.