Poesía que llegó para quedarse

Circula de forma virtual la ‘Antología de Poesía Colombiana Contemporánea’, una compilación hecha por el destacado poeta Ramón Cote Baraibar. Se trata de una edición del Ministerio de Cultura y de la Biblioteca Nacional, del año 2018, en la que participan escritores de todo el país. Tiene 634 páginas y abarca poetas desde principios del siglo XX y hasta 1990. Arranca con creaciones de Aurelio Arturo (1904), el gran poeta del libro ‘Morada al sur’, uno de los clásicos de la poesía colombiana, y cierra con los versos de Laura Castillo.

La poesía colombiana ha intentado “habitar un espacio por medio de las palabras, dotar a una geografía específica y a las personas que la habitan de un lugar donde encajen, donde se puedan reconocer”, describe Cote en el prólogo. Se aprecian entre los autores escogidos por Cote, de esta que promete ser una primera edición, figuras como: Santiago Espinosa, Carolina Dávila, Saúl Gómez, Wiliam Ospina, Juan Manuel Roca y Rómulo Bustos, entre muchos otros autores.

“Hubiera preferido que ubicaran a otros poetas en la lista, pero le agradezco a Ramón Cote, que es un gran poeta, que haya escogido cuatro o cinco poemas míos que aluden de alguna manera a mi trabajo literario de más 30 años”, dice nuestro periodista y escritor Gustavo Tatis Guerra, quien también aparece en esta antología poética con: Heráclito, Ensalmo, Oración, El monje Kevin y Sahagún. (Le puede interesar: Gustavo Tatis: la genialidad de un escritor)

“Pienso que la poética que yo he pretendido o he perseguido, o he deseado, desde Conjuros del navegante, mi primer libro (publicado en 1988), hasta nuestros días, es una poética que tiene que ver con lo que algunos críticos y estudiosos llaman la poética del linaje.

“Aplico la misma actitud del cronista al trabajo poético. Incluso en los casos de hablar de cosas muy personales estoy hablando también de cosas muy sociales, mi visión es ante todo de tribus, y por eso he titulado uno de mis libros que al mismo tiempo va a ser el nombre de todo mi trabajo poético practicamente, La tribu de los deseos. (...)

“Se trata de una historia humana que ha pasado por el paraíso, por el purgatorio y por el infierno, y esta visión del linaje, que no es el linaje de una élite sino de unos colectivos y de tribus, yo la expreso en esos poemas, en la experiencia fluvial al pie del río Sinú, donde yo nací, y luego la experiencia al pie del mar en Cartagena, donde vivo, historias que fluyen y nos conectan con África, que nos conectan con las comunidades indígenas, desde el patio familiar al diálogo con las diversas culturas en el mundo”, señala Tatis.

“La poesía también es una construcción colectiva, el hombre, el poeta como individuo, se convierte como en una herramienta, en el puente, para poder descifrar las voces dispersas de esas tribus que lo habitan y que lo interpelan y que son importantes en la construcción de una obra literaria”, agrega. (Lea también: La fascinante historia de ‘El soñador de tesoros’, nuevo libro de Gustavo Tatis)

La ‘Antología de Poesía Colombiana Contemporánea’ es una biblioteca en construcción que “nos abre la esperanza de que -más adelante- van a sonar otros poetas destacados”, concluye Tatis.