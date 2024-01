Pluto, la mascota de Mickey Mouse, fue real, era la mascota de Walt Disney

Se alojaban en la habitación 208 -apunta- y él era el encargado de salir a diario con el famoso can. “Me lo llevaba a la playa y llegaba hasta el puerto de los pescadores”. Al terminar la caminata se lo llevaba de vuelta y el padre del Ratón Mickey y el Pato Donald le daba “un billete colorao (de 50 pesetas, al cambio actual 0,30 euros)”.

Luego, el joven botones aprovechaba el primer encargo que le hacía el recepcionista para ir corriendo a entregarle a su madre la propina, con eso tenían "tres días para comer", relata.

El año que Walt Disney estuvo en Marbella se hospedó una semana larga en el mítico hotel El Fuerte, y posteriormente se trasladaría a una residencia particular para continuar en ella su estancia.

Ese verano, Pedro vería varias veces más al dibujante mientras estuvo en la ciudad, ya que era el responsable de llevarle la correspondencia que le llegaba al hotel, relata a EFE, pero después “le perdió la pista”.

"Alquilaba una bicicleta para llevarle las cartas al chalé, pero entonces ya no me daba dinero, me invitaba a comer", recuerda.