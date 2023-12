Penélope Cruz habló del rol de la mujer en el cine: “no ha cambiado mucho”

La actriz española Penélope Cruz deslumbró este lunes a Londres con un repaso a su carrera en la academia británica del cine (BAFTA), donde reconoció a su pesar que la situación de las mujeres dentro de su profesión “en realidad no ha cambiado mucho”.

Cruz había presentado previamente el estreno de su última película, ‘Ferrari’, en la que interpreta a Laura Ferrari, esposa del fundador de la mítica escudería, que sufrió de la incomprensión de sus propios vecinos y compatriotas pese a su papel fundamental en la compañía. Lea aquí: Penélope Cruz recibe premio a Mejor Actriz en Festival de Venecia

“Creo que ese es el caso todavía en muchos lugares del mundo. Mira alrededor y verás a mujeres viviendo en la sombra de los hombres. Y no me gusta cuando en nuestra profesión nos dicen: ‘Qué bien, cuánto han cambiado las cosas’. Porque las cosas no han cambiado tanto. Quizá un poquito, pero no mucho”, dijo.

Por eso, aseguró haberse sentido “honrada” al recibir la petición de Mann para interpretar ese papel que “contribuye a dar voz a cualquier mujer que se identifique con esa represión, con esa manera de vivir una vida subterránea”. Lea aquí: Met Gala: Penélope Cruz, Jennifer López y Bad Bunny entre los invitados