Películas para ver en casa en tiempos de coronavirus

‘Contratiempo’

En una trama donde lo inesperado se mueve entre sus hilos narrativos, es una película que se ha convertido en un clásico de Netflix. Si aún no la ha visto, puede aprovechar para hacerlo. Si ya la vio, es digna de repetir para descubrir detalles que quizá no observó la primera vez. Es la historia de un crimen, pero también de dos amantes. Un exitoso empresario, Adrián Doria (Mario Casas) envuelto en un asesinado, el de su amante, del que se declara inocente, pero que no tiene cómo probarlo. Para defenderse contrata los servicios de Virginia Goodman (Ana Wagener), la mejor preparadora de testigos de su país. El final te sorprenderá.