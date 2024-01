Películas estadounidense y mexicana obtienen reconocimiento en ‘Sundance’

La película estadounidense 'In the Summers', de la colombo-estadounidense Alessandra Lacorazza, y la mexicana 'Sujo', de Fernanda Valadez y Astrid Rondero, recibieron este viernes el gran premio del jurado en la sección de drama estadounidense y drama internacional, respectivamente, del Festival de Sundance.



Los premios equivalentes para la selección documental fueron otorgados a 'A New Kind of Wilderness', de Silje Evensmo Jacobsen, en el apartado internacional, y a 'Porcelain War', de Brendan Bellomo y Slava Leontyev, en la sección estadounidense. Lea aquí: Película de Pedro Almodóvar es protagonizada por Tilda Swinton y Julianne Moore



Mientras que el gran premio del jurado de cortometrajes, anunciado a principios de esta semana, fue otorgado al director español Àlex Lora Cercós por 'La gran obra'.