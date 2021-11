“Encanto”, dirigida por Byron Howard y Jared Bush, es un proyecto que se inició hace cinco años cuando los estudios Disney pidieron a Miranda su colaboración para la película animada, que llegará el próximo 25 de noviembre a los cines de Estados Unidos.

Miranda destacó con orgullo que es una película sobre latinos, sobre la cultura colombiana y recordó que cuando todos los actores y músicos se encontraron por primera vez para el estreno en California, el pasado 4 de noviembre, “dimos gritos” de alegría. “Fue increíble”, afirmó con entusiasmo.

Durante la gala, que contó con algunos actores de “Encanto”, se rindió tributo a Diane Guerrero, actriz de origen colombiano conocida por sus papeles en “Orange is the New Black” y de “Jane the Virgin”, por su activismo en defensa de la comunidad inmigrante.

Fueron premiados

Guerrero, una de las voces en “Encanto”, vio cómo sus padres fueron deportados a Colombia cuando ella tenía 14 años, y tornó aquella experiencia en activismo, lo que le valió ser galardonada con el Premio Orgullo, aunque no estuvo en la gala.

Mientras que la agencia “Voces Latinas”, miembro de la Federación Hispana, recibió el Premio al Servicio Comunitario por sus destacados esfuerzos de ayuda durante la covid-19 a las comunidades latinas en el condado de Queens, que fue el epicentro de la pandemia en Nueva York.

También se le reconoció por su trabajo para frenar la tasa de transmisión del VIH y la violencia que enfrentan los inmigrantes latinos.

“Encanto significa ese poder que podemos tener nosotros para transformar” la vida de los latinos, comentó por su parte a Efe Frankie Miranda, presidente de la Federación Hispana, la organización principal en EE.UU. de ayuda a esta comunidad.

“Esta noche reconocemos aquellos héroes que han trabajado en nuestra comunidad, a la vez que celebramos nuestra cultura”, sostuvo.

La gala recaudó 1,6 millones de dólares que se destinarán al fondo de ayuda para las organizaciones latinas que dan servicios en EEUU y Puerto Rico.