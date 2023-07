Paola Ávila, la mujer en el podio de la Orquesta Sinfónica de Cartagena

A las 6:30 de la tarde del domingo 2 de julio, en el emblemático Teatro Adolfo Mejía, tuvo lugar el concierto ‘Sinfonía del Agua’ de la Orquesta Sinfónica de Cartagena. Bajo la dirección de Paola Ávila, los 43 jóvenes talentos que integran la orquesta deleitaron al público asistente con un amplio repertorio de piezas musicales inspiradas en los sonidos de la naturaleza, en especial, del agua. Le puede interesar: Video: Concierto de la Orquesta Sinfónica de Cartagena

Las obras compuestas por J. Strauss, B. Smetana, H. Mancini, P. I. Tchaikovsky, W. Grieg, A. Márquez, J. P. Moncayo y A. Tovar, en homenaje a Lucho Bermúdez, estremecieron a más de uno y quedó demostrado el poder de la música para traspasar corazones. El trabajo de Paola Ávila al frente de la Orquesta Sinfónica de Cartagena apenas comienza y su deseo por trabajar desde la música para la formación integral de estos jóvenes es una de sus grandes apuestas.

A sus 31 años, esta bogotana también es la Directora Musical de la Orquesta Filarmónica de Mujeres, que hace parte de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, y es la directora titular de la Orquesta de la Universidad de Los Andes.

Creció con música. Cuando tenía siete años sus padres la inscribieron en clases de violín, a los 12 años ya tocaba la viola y, a los 15 años, ya tocaba para distintas orquestas infantiles y juveniles. Alternó sus estudios de bachillerato con los de música en la Fundación Universitaria Juan N Corpas. Lea: ¿Quieres presentarte en el Teatro Adolfo Mejía? IPCC abre convocatoria

Obtuvo su maestría en Dirección Orquestal en Peabody Conservatory - Johns Hopkins University, bajo la tutoría de Marin Alsop. Trabajó con los directores Paavo Järvi, Neeme Järvi, Gennady Rozhdestvensky, Cristi Macelaru y Markus Stenz, entre otros. También le apasiona enseñar y se emociona cada que vez que llega a las aulas de clase.

En entrevista con El Universal, Paola Ávila habló de su pasión por la música y de su llegada a la Sinfónica de Cartagena.

Tomaste clases de música desde muy pequeña, pero ¿cómo descubriste tu vocación por este arte?

Antes de los 15 años y durante mucho tiempo yo decía que no iba a estudiar música. Yo pensé en estudiar cualquier cosa menos música. Me veía como abogada o chef, pero fue cuando fui a un concierto del Réquiem de Mozart acá en Bogotá en la universidad Tadeo Lozano que tuve esta revelación y ahí fue cuando dije ‘yo tengo que hacer esto por el resto de mi vida’, en especial, por esa cercanía que tenía con la música sinfónica. Entonces me vi siendo parte de una orquesta y este deseo se transformó y ahora soy directora de una orquesta y en este punto de mi vida no me veo haciendo nada más.

¿Qué es para ti la música?

Sonará un poco romántico, pero la música es mi vida. Lo que la música le ha dado a Paola Ávila no lo puedo expresar con palabras. Y estoy absolutamente convencida que la música nos hace mejores personas, nos hace mejores ciudadanos y nos hace un mejor país. Donde hay una orquesta y donde hay cultura siempre se están sembrando mejores personas. Todo lo que soy se lo debo a la música y no concibo conectarme con la vida de una forma distinta.