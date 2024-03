“Palabras semilla”, un mensaje poderoso para frenar la violencia verbal

“A veces me tardo en escribir, pero este libro brotó muy rápido. Además de conversar con mi hijo de alguna situación particular en su colegio, recordé de lo que me pudo pasar en mi niñez, siempre digo que mi hijo es mi maestro y muchos de mis libros se han basado en lo que he aprendido de él”, agrega. Lea: “Un papá con delantal”, el libro que invita a reflexionar

Magela advierte que en su infancia pudo experimentar la soledad que viene con el cambio de colegio, la no aceptación del grupo, y en la adolescencia vivió el prejuicio del peso corporal, a tal punto que cuando un chico le gritó “gorda”, la palabra caló tan hondo, que le hizo sufrir.