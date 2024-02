Pablo Muñoz, el español que habla de racismo en el baloncesto

Es común escuchar que la NBA es una “liga de negros”. Se entiende entonces que no es debido a que tengan poder sobre ella, sino que es su rostro el que se vende”.

‘Baloncesto y racismo’ nació un 25 de mayo de 2020, cuando el covid-19 reinaba en cada esquina del planeta tierra y George Floyd dejó de respirar en manos de la policía. El video, grabado por Darnella Frazier, se viralizó y aquel acto desató en Estados Unidos una ola de indignación y dolor, multitudinarias manifestaciones, calles inundadas de personas que clamaban por justicia, ciudades en llamas lloraban un mal de nunca acabar. “El racismo no está empeorando, solo es que ahora se está grabando”, explicó el actor afroestadounidense Will Smith.

¿Escribe Pablo desde la realidad y la cotidianidad de la sociedad negra que también es la suya? Me pregunté. Pablo Muñoz Rojo es un sociólogo español que trabaja con la población afrodescendiente en Cartagena de Indias. Es un amante del baloncesto, aunque le cuesta poner sus pasiones en un solo equipo porque tiene claro que el deporte es mayor a un nombre, aunque si toca escoger podría ser de los Lakers de LeBron James o del Club Estudiantes de Madrid, donde jugó por un tiempo.

De Pablo no conocía más que el nombre que reposa en un libro. Pensé que era cartagenero porque tenemos la necesidad de definir a las personas por un lugar de origen como establece el maestro Leonardo Padura en su libro ‘Agua por todas partes’. Para él, sí necesitamos de un lugar para ser, hablar y escribir.

Pablo Muñoz en ‘Baloncesto y Racismo’.

¿Quién no ha soñado con ser Magic Johnson, Michael Jordan, Shaquille O’Neal, Kareem Abdul-Jabbar, Bill Russell, Kobe Bryant, LeBron James, Stephen Curry? Todos negros, incluso las grandes figuras de este deporte que han nacido en Latinoamérica son afrodescendientes: Carl Herrera, Chris Duarte, Al Horford. Aunque muchos extraordinarios jugadores blancos han pisado el terreno de juego, no son tan mediáticos porque en el baloncesto vende el color de piel, pero es imposible no emocionarse con la calidad deportiva de Nikola Jokić, Manu Ginóbili, Pau Gasol, Larry Bird, entre muchos otros.

"Resulta que de los 614 multimillonarios que hay en Estados Unidos, únicamente siete, es decir, el 1.1%, son personas negras, entre los que está precisamente Michael Jordan, único propietario negro de la NBA". (Pablo Muñoz, Baloncesto y Racismo).