Óscar 2024: todo lo que tienes que saber sobre las películas nominadas

‘The Barber of Little Rock’ - John Hoffman y Christine Turner

‘Wahzhazhe (A Song For My People)’, de ‘Killers of the Flower Moon’ - Scott George

‘It Never Went Away’, de ‘American Symphony’ - Jon Batiste y Dan Wilson

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

‘Letter to a Pig’ - Tal Kantor y Amit R. Gicelter

‘Ninety-Five Senses’ - Jerusha Hess y Jared Hess

‘Our Uniform’ - Yegane Moghaddam’

‘Pachyderme’ - Stéphanie Clément y Marc Rius

‘WAR IS OVER! Inspired by the Music of John & Yoko’ - Dave Mullins y Brad Booker

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

‘The After’ - Misan Harriman y Nicky Bentham

‘Invincible’ - Vincent René-Lortie y Samuel Caron

‘Knight of Fortune’ - Lasse Lyskjær Noer y Christian Norlyk

‘Red, White and Blue’ - Nazrin Choudhury y Sara McFarlane

‘La maravillosa historia de Henry Sugar’ - Wes Anderson y Steven Rales Lea aquí: ‘Oppenheimer’, el verdadero ganador de los Globos de Oro

MEJOR BANDA SONORA

‘American Fiction’ - Laura Karpman

‘Indiana Jones y el llamado del destino’ - John Williams

‘Asesinos de la Luna’ - Robbie Robertson

‘Oppenheimer’ - Ludwig Göransson

‘Pobres Criaturas’ - Jerskin Fendrix

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

‘Barbie’

‘Asesinos de la Luna’

‘Napoleon’

‘Oppenheimer’

‘Pobres Criaturas’

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

‘Resistencia’

‘Godzilla Minus One’