Así como los grandes cantantes nacen con el don de entonar su voz en cada uno de sus sencillos, lo mismo pasa con las personas que dedican su vida al oficio de la locución. (Le puede interesar: Eduardo Castellanos, el cartagenero de la radio que hizo escuchar su voz).

En Cartagena, por ser una ciudad pequeña, existe una mediana gama de talentos que solo con su carisma han enamorado a un sinnúmero de radioescuchas, especialmente a los que escuchan El Noticiero Popular de la Cariñosa. Por allí han pasado personajes insignias, como el también exalcalde Campo Elías Terán, Abraham Sacker y el actual director Rafael Guerra Herazo.

Pero el locutor del que hablaremos hoy es uno que entregó su vocación desde muy joven en el municipio de Arjona. Se trata del también reportero en temas judiciales Orlando Ramos Esalas.

Subió la audiencia

A propósito del gran éxito que ha tenido esta emisora y su programa noticioso que desde muy temprano informa los acontecimientos del día a día, Orlando ha alcanzado un reconocimiento local que, según él mismo indicó no esperaba. (Lea también: Un cuentero de la radio llega con sus personajes en ‘Las madrugadas del hit’).

Aunque este personaje, de 47 años, siempre tuvo el sueño de llegar muy alto con su voz, en algún momento pensó que su destino era la música, cuando participó en un festival vallenato de la Institución Educativa Don Bosco, donde en ese entonces cursaba décimo grado.

“Siempre me gustó la locución. En el colegio me decían que tenía buena voz y fue cuando el profesor y escritor, Adolfo Alcalá, ideó el festival, y me incentivó a cantar junto a una gaita que conformamos para participar con una canción inédita, pero no sabía que ese momento marcaría mi destino”, precisó Orlando.

Luego le llegaron las propuestas, y de manera empírica, Ramos Esalas comenzó a lucir su voz en una emisora de Arjona, de donde es oriundo.

“Primero llegué como invitado a la emisora Arjona Stéreo. Recuerdo que todas las tardes, al salir del colegio, me iba para allá a ver y escuchar como trabajaban los locutores detrás de los micrófonos, y un día me dieron la oportunidad de salir al aire diciendo algunas cuñas”, añadió Orlando.

Además, reconoció que se inició este oficio de manera empírica, teniendo como referente a su colega Jairo Simanca, a quien reemplazó una semana después en uno de sus turnos.

Orlando Ramos no solo leía las cuñas comerciales, más adelante empezó a dar la hora y a participar de algunos temas informativos.

A nutrir su bagaje

Pero la radio no fue su única casa. Más adelante hizo parte del canal regional Tele Dique donde se dedicó a la edición comercial y participó en algunos programas.

Orlando también presentó un noticiero de T.V. junto a Marta Fernández y, como se enamoró fielmente de la radio, al tiempo trabajaba en la emisora Yurbaco Stéreo todos los domingos, precisamente en el municipio de Turbaco, a donde llegaba desde Arjona.

“Poco después me di al reconocimiento regional y llegué a presentar el Festival Bolívarense de acordeón”, recordó el locutor, quien en todo ese camino coincidió con los también locutores Oswaldo Herrera y Javier ‘el gato’ Cano, en Cartagena.

“Me salió una propuesta en Cartagena, precisamente en Sistema Cardenal. Decidí venirme con toda mi familia para trabajar acá. Yo sabía que esta era la mejor decisión para crecer en el oficio”, dijo Ramos Esalas.