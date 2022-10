¡Orgullo cartagenero! Conoce a la niña que ganó competencia de baile nacional

Los cartageneros siguen demostrando en distintos rincones del país que tienen la vena artística. Esa afirmación se demostró una vez más en el campeonato de baile Alldance Colombia, realizado en Bogotá, luego de que la niña cartagenera Kylie Johns ocupara el primer lugar en la categoría de pre-mini en la modalidad de Urban Show y ganara a Mejor coreografía. Lea también: Yai Ariza, el bailarín que comparte tarima con grandes cantantes.

La pequeña niña talento vive en el barrio Nuevo Bosque. Tene 5 años de edad, cursa transición en la Ciudad Escolar Comfenalco y es integrante del grupo de Baile Latín Dance, muy reconocido en la ciudad. Su director Ander Renals fue quién preparo y organizó el show ganador presentado en la capital.

“Me gusta bailar, y como dije el día de la competencia: quiero ganarme ese trofeo y llevármelo para todas las ciudades”, dijo la pequeña bailarina, y añadió sobre su experiencia en Alldance Colombia: “Cuando me bajé del carro vi muchos bailarines con el vestuario, maquillados y recuerdo las moradas aplaudiéndome. Me encantó cuando escuché: ‘y la mini Urban Show es Kylie Johns’, no sabía qué hacer, correr o saltar... tenía una lagrimita por ahí, algunos me dijeron que excelente y mucho más”.