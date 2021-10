A solo pocos días de que llegue noviembre, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) dio a conocer una nueva agenda de los eventos que sí van durante las Fiestas de la Independencia 2021. (Lea aquí: Conoce al creativo tras la imagen de las Fiestas de la Independencia)

Aunque por la pandemia fueron muchos los eventos que no se realizarán este año, lo cierto es que esto no ha sido impedimento para que los cartageneros no alisten motores para disfrutar de esta rápida agenda novembrina, que arranca desde el próximo 29 de octubre.

Preludio conmemorativo, Ángeles somos, Noche de tradición festiva, entre otros, son algunos de los eventos que se llevarán a cabo, del 28 de octubre hasta el 13 de noviembre.

¿Estas listo? Aquí te dejamos la agenda para que vayas preparándote para vivir y gozar estas festividades. ¡Así que ponte bacano que eso va!