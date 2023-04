‘Noticia de un secuestro’ la serie colombiano-chilena gana Premios Platino

Rodrigo García Barcha

Irrumpió con éxito en el panorama fílmico con su película ‘Cosas que diría con sólo mirarla’ (2000), exhibida en la categoría A Certain Regard en el Festival de Cannes, y ‘Diez pequeñas historias de amor’ (2001). Pese a que en un principio había expresado que no filmaría las novelas de su padre, es el que ha estado al frente de los proyectos cinematográficos de la serie basada en ‘Cien años de soledad’ y otros proyectos que tienen que ver con la obra de su padre. Su trabajo como cineasta es de gran rigor, belleza y calidad.

Premio Platino de Honor

Benicio del Toro fue uno de los protagonistas de la noche al recibir de manos de Enrique Cerezo, presidente de los Premios Platino, el Premio de Honor, que le describió como “uno de los talentos latinos más grandes”: “La personalidad de Benicio del Toro es tan fuerte como el cine iberoamericano”. En castellano, el homenajeado echó la vista atrás destacando algunos de los episodios más duros de sus primeros intentos como actor en Hollywood.

“En Estados Unidos los latinos somos minoría y un actor latino, lo es todavía más, pero estaría mintiendo si dijera que era solo el sistema el que sembraba las dudas, porque incluso cuando conseguí trabajos me preguntaban si me molestaba que me encasillasen como latino”, dijo. Lea además: Libertades, guerra y memoria: 3 libros que se presentarán en la FILBO 2023

“A mí lo que me preocupaba no era ser encasillado como actor latino, lo que me preocupaba era interpretar personajes que no tuviesen matices, como si todos fueran iguales y no poder romper el estereotipo. Entonces decidí que tenía que interpretar, si tenía que interpretar los estereotipos”, agregó Del Toro.