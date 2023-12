Nominados y predicciones que dejan los Globos de Oro 2024

La 81.ª edición de los Globos de Oro marca el inicio de la temporada de premios cinematográficos 2023-2024, con nominados que van desde grandes blockbusters hasta películas independientes y óperas primas que se enfrentarán el 7 de enero de 2024, marcando un año en el que el cine no escatimó en gastos. A raíz de los escándalos de racismo en los que estuvieron envueltos en 2021, estos galardones recientemente cambiaron de dueños, dejando a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood en jaque y en busca del prestigio de épocas pasadas, pero, sobre todo, trayendo nuevas normas, una nueva junta directiva, nuevas categorías y obteniendo nuevamente distribución televisiva a través de la cadena CBS. También te podría interesar: National Geographic presenta documental sobre océanos en Colombia Y es que, aunque las últimas semanas han estado llenas de premios de críticos y asociaciones de diferentes estados y países, los Globos de Oro son el verdadero precedente para los Premios Oscar que se celebrarán en marzo de 2024, y los nominados, revelados esta misma mañana, confirman teorías y predicciones de fanáticos alrededor del mundo, pero también traen sorpresas que solo algunos consideraban. Estos son los nominados:

Mejor película drama - ‘Killers of the Flower Moon’, dirigida por Martin Scorsese - ‘Oppenheimer’, dirigida por Christopher Nolan - ‘Maestro’, dirigida por Bradley Cooper - ‘Past Lives’, dirigida por Celine Song - ‘Anatomy of a Fall’, dirigida por Justine Triet - ‘The Zone of Interest’, dirigida por Jonathan Glazer En esta categoría se podía prever la nominación para las 3 primeras películas debido a los nombres e importancia de sus directores, pero la sorpresa llegó con la inclusión de 3 películas extranjeras que retratan realidades diferentes, siendo la última la más llamativa y controversial, ya que muestra el Holocausto Nazi desde la perspectiva alemana. Aunque haya 3 nominados inesperados, las principales candidatas a llevarse el premio son ‘Oppenheimer’ y ‘Killers of the Flower Moon’.

Mejor guion - ‘Barbie’, dirigida por Greta Gerwig - ‘Poor Things’, dirigida por Yorgos Lanthimos - ‘Oppenheimer’, dirigida por Christopher Nolan - ‘Killers of the Flower Moon’, dirigida por Martin Scorsese - ‘Past Lives’, dirigida por Celine Song - ‘Anatomy of a Fall’, dirigida por Justine Triet Para esta categoría no se presentaron sorpresas, y las principales candidatas para el premio son ‘Poor Things’ y ‘Killers of the Flower Moon’, pero la amenaza de ‘Past Lives’ y ‘Anatomy of a Fall’ permanece latente ante genios como Martin Scorsese y Yorgos Lanthimos.

Mejor dirección - Bradley Cooper, por ‘Maestro’ - Greta Gerwig, por ‘Barbie’ - Yorgos Lanthimos, por ‘Poor Things’ - Christopher Nolan, por ‘Oppenheimer’ - Martin Scorsese, por ‘Killers of the Flower Moon’ - Celine Song, por ‘Past Lives’ En una industria dominada por directores masculinos, la nominación de Greta Gerwig y Celine Song es de suma importancia, pues marca el paso y le abre el camino a nuevas directoras. De hecho, ‘Past Lives’ es la ópera prima de Celine Song, y su trabajo fue suficiente para abrirle un espacio en esta categoría.

Mejor actriz en drama - Annette Bening, por ‘Nyad’ - Lily Gladstone, por ‘Killers of the Flower Moon’ - Sandra Hüller, por ‘Anatomy of a Fall’ - Carey Mulligan, por ‘Maestro’ - Greta Lee, por ‘Past Lives’ - Cailee Spaeny, por ‘Priscilla’ Las apuestas para esta categoría están enfocadas en Cailee Spaeny y Lily Gladstone, protagonistas de ‘Priscilla’ y ‘Killers of the Flower Moon’, que han recibido elogios por parte de diversas autoridades en el área. Incluso, en el caso de Cailee, fue la ganadora de la ‘Copa Volpi a la Mejor Actriz’ en el Festival de Cine de Venecia. Sin embargo, a pesar de esto, Greta Lee se presenta como una gran contendiente en la batalla por el galardón.

Mejor actor en drama - Bradley Cooper, por ‘Maestro’ - Leonardo DiCaprio, por ‘Killers of the Flower Moon’ - Colman Domingo, por ‘Rustin’ - Barry Keoghan, por ‘Saltburn’ - Cillian Murphy, por ‘Oppenheimer’ - Andrew Scott, por ‘All of Us Strangers’ Una de las categorías más esperadas y que generará discusiones entre fanáticos alrededor del mundo, ya que la contienda es de las más grandes de los últimos años, reuniendo a actores con nombres ya establecidos y que esperan el anhelado premio. Aunque las apuestas son diversas, los nominados que llevan la delantera son Bradley Cooper, Leonardo DiCaprio y Cillian Murphy.

Mejor película comedia o musical - ‘Barbie’, dirigida por Greta Gerwig - ‘Poor Things’, dirigida por Yorgos Lanthimos - ‘American Fiction’, dirigida por Cord Jefferson - ‘The Holdovers’, dirigida por Alexander Payne - ‘May December’, dirigida por Todd Haynes - ‘Air’, dirigida por Ben Affleck Las nominaciones en esta categoría siempre dan de qué hablar, ya que muchas productoras incluyen su película en ella para tener mayores posibilidades de ganar. Este año no fue diferente, pues dramas como ‘May December’, ‘Poor Things’ y ‘Air’ fueron agregados en esta categoría, generando caos entre los fanáticos, especialmente los que apoyan a ‘Barbie’, pues consideran una alta posibilidad de perder el premio ante estas producciones. La realidad es que ninguna de las 3 tiene posibilidades de resultar ganadora en esta sección, siendo los más probables ‘The Holdovers’ y, como muchos esperan, ‘Barbie’.

Mejor actor en musical o comedia - Nicolas Cage, por ‘Dream Scenario’ - Timothée Chalamet, por ‘Wonka’ - Matt Damon, por ‘Air’ - Paul Giamatti, por ‘The Holdovers’ - Joaquin Phoenix, por ‘Beau is Afraid’ - Jeffrey Wright, por ‘American Fiction’ Aunque los premios de críticos y de asociaciones no sean de gran importancia para los premios Oscar, sí dejan un precedente para consideraciones y predicciones en premios como los Golden Globes. En esta categoría, todos estos premios se plantan como la mejor muestra, ya que se empieza a valorar lo realizado por actores como Jeffrey Wright en ‘American Fiction’ y Paul Giamatti en ‘The Holdovers’. Los dejan, aún sobre nombres como Nicolas Cage, Matt Damon y Joaquin Phoenix, como los más probables ganadores del premio.

Mejor actriz en musical o comedia - Fantasia Barrino, por ‘The Color Purple’ - Jennifer Lawrence, por ‘No Hard Feelings’ - Natalie Portman, por ‘May December’ - Margot Robbie, por ‘Barbie’ - Emma Stone, por ‘Poor Things’ Margot Robbie se planta como la predilecta para llevarse el premio por el fenómeno que fue ‘Barbie’ como película y como producto comercial. Sin embargo, con la incursión de ‘Poor Things’ y ‘May December’ en la categoría, las protagonistas Emma Stone y Natalie Portman, ambas ganadoras del Oscar a Mejor Actriz, son una gran amenaza para que la actriz australiana se lleve el preciado premio. Aunque Jennifer Lawrence también es ganadora del Oscar, su papel en ‘No Hard Feelings’ levantó más críticas negativas que positivas, por lo que no se espera que dé competencia.

Mejor actriz de reparto - Emily Blunt, por ‘Oppenheimer’ - Danielle Brooks, por ‘The Color Purple’ - Jodie Foster, por ‘Nyad’ - Julianne Moore, por ‘May December’ - Rosamund Pike, por ‘Saltburn’ - Da’Vine Joy Randolph, por ‘The Holdovers’ En esta categoría, Emily Blunt y Julianne Moore parten con ventaja, pero Rosamund Pike podría dar la sorpresa, demostrando, como en años anteriores, el talento que le hizo ganar el Oscar en 2015.

Mejor actor de reparto - Willem Dafoe, por ‘Poor Things’ - Robert De Niro por ‘Killers of the Flower Moon’ - Robert Downey Jr., por ‘Oppenheimer’ - Ryan Gosling, por ‘Barbie’ - Charles Melton, por ‘May December’ - Mark Ruffalo, por ‘Poor Things’ Al igual que la categoría de ‘Mejor actor de drama’, el mejor actor de reparto saldrá de nombres muy grandes y reconocidos a lo largo de décadas de cine hollywoodense. A diferencia de la categoría principal, aquí los nombres podrían quedar en un segundo plano, ya que el joven Charles Melton es el principal candidato a llevarse el premio este año, según dejan prever los premios de críticos y asociaciones. De ganar el Globo de Oro, el actor daría un paso muy firme hacia la estatuilla de La Academia y dejaría su nombre en alto, al vencer a otros 6 actores de gran importancia en la industria. Pero sobre todo, al ganarle el premio a Ryan Gosling, el favorito de todos por su papel como Ken.

Mejor película en lengua extranjera - ‘Anatomy of a Fall’, dirigida por Justine Triet y representante de Francia - ‘Io capitano’, dirigida por Matteo Garrone y representante de Italia - ‘Past Lives’, dirigida por Celine Song y representante de Estados Unidos/Corea - ‘La sociedad de la nieve’ dirigida por Juan Antonio Bayona y representante de España - ‘The Zone of Interest’, dirigida por Jonathan Glazer y representante de Reino Unido La mejor película extranjera es una categoría que comúnmente da grandes batallas, pero ante la nominación a mejor película de ‘Anatomy of a Fall’, ‘The Zone of Interest’ y ‘Past Lives’, la balanza se inclina suavemente sobre estas 3, dejándolas como las favoritas para llevarse el premio y superando al español y ganador del Goya, Juan Antonio Bayona.

Mejor película animada - ‘The Boy and The Heron’, dirigida por Hayao Miyazaki - ‘Elemental’, dirigida por Peter Sohn - ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’, dirigida por Joaquim Dos Santos, Justin K. Thompson y Kemp Powers - ‘The Super Mario Bros. Movie’, dirigida por Aaron Horvat y Michael Jelenic - ‘Wish’, dirigida por Fawn Veerasunthorn y Chris Buck - ‘Suzume’, dirigida por Makoto Shinkai ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’, secuela de la ganadora del Oscar ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’, se espera que repita el logro de su antecesora, especialmente debido a la pérdida de poder que tuvo Disney durante este 2023. Sin embargo, la incursión sorpresiva del icónico Hayao Miyasaki, creador del Estudio Ghibli, con ‘The Boy and The Heron’, marca un problema para la película del amigable vecino Hombre Araña, pues la animación, si bien no puede compararse, sin duda es de gran nivel en ambas películas y deja muy por detrás a ‘Suzume’ y ‘Mario Bros. Movie’.

Mejor canción original - ‘Addicted to Romance’, de Bruce Springsteen, para ‘She Came to Me’ - ‘Dance the Night’, de Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson & Andrew Wyatt, para ‘Barbie’ - ‘I’m Just Ken’, de Mark Ronson & Andrew Wyatt, para ‘Barbie’ - ‘Peaches’, de Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond & John Spiker, para ‘The Super Mario Bros. Movie’ - ‘Road to Freedom’, de Lenny Kravitz, para ‘Rustin’ - ‘What Was I Made For?’, de Billie Eilish & Finneas, para ‘Barbie’ La selección de Mejor canción original tiene un solo favorito, y nuevamente es ‘Barbie’. Las 3 nominaciones en la misma categoría hacen valer el trabajo de producción musical detrás de la película, y las apuestas están, por supuesto, del lado de ‘I’m Just Ken’ por su relevancia e impacto social. Sin embargo, es raro que una canción con un tono tan cómico como el de esta se lleve el premio, por lo que es muy probable que Billie Eilish y su hermano Finneas levanten su segundo Golden Globe, tan solo 2 años después de ganarlo por ‘007: No time to die’.