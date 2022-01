Ahora su canción “No se habla de Bruno” (“We Don’t Talk About Bruno”), interpretada principalmente por Carolina Gaitán y Mauro Castillo en sus dos versiones (español e inglés), se convierte en el primer tema de una cinta de Disney que llega al cuarto puesto del Billboard Hot 100 en más de 26 años, desde “Colors of the Wind” de Pocahontas en 1995, y superando a “Let It Go” de Frozen, que llegó al número cinco en 2014.

Las canciones de esta cinta lograron el número uno en la lista de los discos más vendidos en Estados Unidos, que Billboard elabora desde 1956, superando a Adele con su nueva producción Easy On Me. (Lea aquí: Banda sonora de “Encanto” entra como número 1 de la lista Billboard)

Habla el compositor

Para Lin-Manuel Miranda, el dramaturgo y compositor que escribió las canciones con influencias colombianas de la película, lo más gratificante es cómo la gente se conecta con las canciones y sus personajes como expresiones de sus propios roles y dinámicas familiares.

“Lo que perseguíamos era: ¿Podemos llevar la complejidad de la familia, una familia latina multigeneracional, a una película de Disney?”, dice Miranda. “Eso es a lo que la gente parece estar respondiendo: `Me estoy dando golpes de cabeza con esto, pero es algo profundo y tiene capas”’.

Miranda nunca vio venir la enorme popularidad de “We Don’t Talk About Bruno”. La canción ahora se clasifica históricamente con himnos como “Can You Feel the Love Tonight” de “The Lion King” (”El rey león”) y “A Whole New World” de “Aladdin”. Pero “Bruno” es una canción que puedes bailar. Es una melodía más peculiar que se eleva por su ritmo contagioso y una mezcla de voces que se esconden y se fusionan en un tema de chismes sobre secretos familiares.