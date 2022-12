“No quiero morir en la miseria”: ¿qué le pasa a Alfredo Gutiérrez?

Según el compositor, varias compañías disqueras explotaron su imagen aprovechándose de su ignorancia. De hecho, su hija Norys Gutiérrez reveló que muchos de los contratos firmados por el artista no le respondían por regalías, esto lo descubrieron durante la pandemia.

El Rey Vallenato reveló que, actualmente, vive de lo que obtiene de sus presentaciones en vivo. “Yo debiera estar viviendo de eso. Allá (en México) los compositores viven de las regalías de sus canciones. Ahora, yo que soy intérprete y arreglista, nunca he vivido de eso. Desde 1961 grabo discos y nunca he recibido nada. Si no tengo conciertos, no tengo comida para la familia ni tengo los sustento para vivir”, señaló.

Y añadió: “Yo era un muchacho analfabeta como la mayoría de juglares, y se valieron de eso para hacerme firmar esos contratos, robando del don que Dios me dio para defenderme en la vida, para levantar mi familia”.