“No estoy satisfecho con la Batalla de Flores”: alcalde de Barranquilla

En ese sentido, el mandatario de los barranquilleros añadió “así que si me preguntan ¿si estoy satisfecho con la Batalla de Flores? No, porque hay muchas cosas que tenemos que mejorar para seguir siendo referentes de patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Tenemos una gran responsabilidad, los barranquilleros tenemos que trabajar muy duro para que estas fiestas no solo sean las mejores sino que preserven nuestra cultura”. Lea: Activado el dispositivo de seguridad para el Carnaval de Barranquilla