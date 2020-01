“Ninguna paz es perfecta”, Santos

La paz y la polarización

Santos contó anécdotas sobre el proceso de paz que llevó a término con las Farc y reflexionó sobre la forma en que ese mismo acuerdo dividió al país. “Todas las semanas iba a hablar con una víctima y siempre me decían: siga para adelante, no queremos que otros sufran lo que nosotros sufrimos . No pensé que las víctimas fueran las más generosas, cuando fueron las que más sufrieron”, les contaba a Naím y a todo el auditorio.

“No he podido manejar esa polarización que ha surgido en torno a algo que debería unir al país”, dijo, exaltando que no hay lucha “más noble” que la de la paz. “A la larga el amor va a vencer el odio. El perdón se va a imponer sobre la venganza (...) Ninguna paz es perfecta, porque es una negociación entre seres humanos (...) La paz sigue avanzando, con problemas: los asesinatos de los líderes, pero en el fondo la paz sigue avanzando”. En la conversación también hubo espacio para hablar del narcotráfico, frente a lo cual Naím le pregunta si para él sería viable que se regule el consumo de drogas, a lo que Santos Calderón responde: “El país que más sacrificios ha hecho en la lucha contra las drogas ha sido Colombia (...). Hoy no estamos mejor por la prohibición, porque la prohibición le da a las mafias todo el poder. En Portugal comenzó a regularse y los indicadores de criminalidad han bajado”. Sobre las marchas que desde finales de 2019 se han estado realizando en diferentes países de América Latina como Chile y Colombia misma, Santos asegura que no cree que sea resultado de una conspiración, como algunos señalan. “La inequidad en el caso de América Latina es el combustible más importante de esas protestas sociales. ¿En Chile por qué hay esas protestas?, porque tienen la herencia del sistema que dejó Pinochet y eso ha generado una frustración de la gente que dijo queremos cambiar esto”.