“Netiquette”: Los buenos modales se trasladan a las redes

Jihan Chaar

De ese proceso aprendido se derivan otras situaciones, como entender las diferentes culturas para cumplir a cabalidad con el protocolo y eso lleva a entender lo que en la misma prevalece y lo que no está permitido. “Vale aclarar que la etiqueta tiene una base en todas las culturas, y es el respeto”, manifiesta Jihan Chaar.

Si bien es cierto que las normas de etiqueta están establecidas y no hay necesidad de hacerles cambio, hay un problema que las rodea y el mismo radica en que un grueso número de personas considera que no las necesita y no son importantes, por esto es que la gente sigue siendo impuntual, no cumple con el código de vestuario en un determinado lugar y le “daña” la foto al anfitrión, no respeta la fila en el bufet, como tampoco acata los lugares asignados en una convención.

La lista es larga, indica la experta, quien afirma que esta norma de urbanidad alude al comportamiento en general soportado en cualquier situación del día a día, incluso, debe mantenerse en las reuniones más informales de familia y amigos, y lo más actual, en una conversación digital.