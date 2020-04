Netflix regala contenidos educativos gratis en YouTube

Netflix Inc anunció este viernes que publicó de forma gratuita en su canal de YouTube algunos documentales y series, incluyendo Our Planet y Explained, a pedido de los maestros.

“Durante muchos años, Netflix ha permitido a los maestros proyectar documentales en sus aulas. Sin embargo, esto no es posible con las escuelas cerradas. Entonces, a pedido de ellos, hemos hecho una selección de nuestras funciones documentales y series disponibles en el canal de YouTube de Netflix en EE . UU”, afirma la compañía en un comunicado.

Cada título también tiene recursos educativos disponibles, que pueden ser utilizados tanto por estudiantes como por maestros, y preguntas y respuestas con algunos de los creadores detrás de estos proyectos para que los estudiantes puedan saber de ellos de primera mano.

“Esperamos que esto, de alguna manera, ayude a los maestros de todo el mundo”, indicó la compañía.

Los documentales están actualmente disponibles en inglés. Los subtítulos en más de una docena de idiomas estarán disponibles en los próximos días. Si usted es padre o maestro, verifique las calificaciones para que pueda tomar decisiones informadas para sus estudiantes y niños.

13 (Película)

El documental de Ava DuVernay se refiere a la 13a Enmienda a la Constitución, que dice: “Ni la esclavitud ni la servidumbre involuntaria, excepto como castigo por un delito por el cual la parte haya sido condenada debidamente, existirá dentro de los Estados Unidos. “ DuVernay presenta la progresión de esa segunda cláusula de calificación a los horrores de la criminalización masiva y la industria penitenciaria estadounidense en expansión con una lucidez vigorizante. Con una potente mezcla de material de archivo y el testimonio de una deslumbrante variedad de activistas, políticos, historiadores y mujeres y hombres anteriormente encarcelados, DuVernay crea una obra de gran síntesis histórica.

Abstract (Serie - Temporada 1)

Abstract: El Arte del Diseño lo lleva más allá de los planos hacia el arte, la ciencia y la filosofía del diseño. La serie entra en las mentes de los mejores diseñadores del mundo, mostrando los visionarios más inspiradores de una variedad de disciplinas cuyo trabajo da forma a nuestra cultura y futuro.

Bebés (Serie - episodios seleccionados)

Filmado en el transcurso de tres años, Bebéses una serie histórica que explora el milagro del primer año completo de vida a través del trabajo pionero de científicos líderes de todo el mundo. La serie examina el viaje épico en el que se embarca cada persona, desde un recién nacido indefenso hasta un niño independiente. Siguiendo las aventuras que cambian la vida de 15 familias internacionales y presentando las últimas investigaciones de científicos eminentes que comparten sus viajes personales de descubrimiento en la mente infantil, la serie está llena de la excitante incertidumbre de la crianza de los hijos, explorando cada hito importante del desarrollo como nunca antes . Desde el primer vínculo que un bebé comparte con sus padres, hasta aprender a alimentarse, dormir toda la noche, gatear por la habitación, pronunciar sus primeras palabras y descubrir el mundo que lo rodea, hasta los primeros pasos de la infancia.

Persiguiendo a Coral (Película)

Persiguiendo a Coral aprovecha la voluntad colectiva y la sabiduría de un publicista, un nerd de coral autoproclamado, diseñadores de cámaras de primer nivel y biólogos marinos de renombre mientras inventan la primera cámara de lapso de tiempo para registrar eventos de blanqueamiento a medida que ocurren. Desafortunadamente, el esfuerzo es todo menos simple, y el equipo lucha obstinadamente contra el mal funcionamiento técnico y la fuerza de la naturaleza en busca de su forro polar dorado: documentar la transformación indiscutible y trágica debajo de las olas. Con su fotografía deslumbrante, suspenso punzante y emoción sorprendente, Chasing Coral es una revelación dramática que no hará que el público permanezca inactivo por mucho tiempo.

Explained (Serie - episodios seleccionados)

En asociación con Vox Media Studios y Vox, esta serie explicativa esclarecedora llevará a los espectadores a una amplia gama de temas, preguntas e ideas culturalmente relevantes. Cada episodio explorará los eventos actuales y las tendencias sociales extraídas del espíritu de la época, tocando temas de política, ciencia, historia y cultura pop, presentando entrevistas con algunos de los expertos más autorizados en sus respectivos campos.

Recursos educativos próximamente.

Derribar la casa (película)

Cuatro mujeres excepcionales montan campañas populares contra poderosos titulares en Knock Down the House, una mirada galvánica e inspiradora a las elecciones de mitad de período de 2018 que inclinaron el equilibrio del poder. Cuando la tragedia golpeó a su familia en medio de la crisis financiera, Alexandria Ocasio-Cortez, nacida en el Bronx, tuvo que trabajar dos turnos como camarera para salvar su casa de la ejecución hipotecaria. Después de perder a un ser querido por una afección médica prevenible, Amy Vilela no sabía qué hacer con el enojo que sentía por el sistema de salud dañado de Estados Unidos. Cori Bush, una enfermera registrada y pastora, se sintió atraída por las calles cuando el tiroteo policial de un hombre negro desarmado llevó protestas y tanques a su barrio. La hija de un minero de carbón, Paula Jean Swearengin estaba harta de ver a sus amigos y familiares sufrir los efectos ambientales de la industria del carbón.