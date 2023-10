Netflix anuncia serie documental de Robbie Williams ¿Cuándo se estrena?

Justo en 2022 Robbie Williams cumplió 25 años desde que se retiró del grupo Take That y lanzó su carrera en solitario. Era 1997 y lanzó su álbum debut, Life Thru A Lens que dejó canciones como Let Me Entertain You y Angels.

Su carisma y personalidad lo dio la fama en el mundo entero y todo ello trajo vaivenes en su vida que le han pasado factura al inglés hoy con 49 años. Por eso, Netflix anunció meses atrás un documental con la vida del artista hecho gracias a cientos de horas de grabaciones personales inéditas tomadas en los últimos 30 años y un acceso exclusivo a Robbie Williams. Ese documental verá la luz en noviembre. Lea: Convocatorias abiertas para la próxima edición del FICCI

El documental incluye al Asif Kapadia como productor ejecutivo, el ganador del Óscar en 2016 por su documental de Amy sobre la vida de la intérprete británica Amy Winehouse y a Joe Pearlman como director, quien acaba de presentar el documental How I’m Feeling Now sobre el también músico británico Lewis Capaldi.