El compositor Neil Young, una de las leyendas vivas del rock, puso contra las cuerdas a la plataforma Spotify al anunciar el retiro total de su música si el servicio de streaming conserva en su parrilla de programación el pódcast del antivacunas Joe Rogan. "Quiero hacerle saber a Spotify hoy mismo que quiero mi catálogo fuera de su plataforma... Pueden tener a Rogan o a Young. No ambos", escribió airado el músico de 76 años.

El llamado de Young ratifica el mensaje de una carta que 270 médicos le hicieron llegar a Spotify respecto a ciertos comentarios irresponsables de Rogan, exdeportista de 54 años.

El pódcast The Joe Rogan Experience es un producto muy escuchado por el público norteamericano. En numerosas ocasiones, Rogan ha afirmado que el tratamiento correcto para el virus es la administración de un medicamento (ivermectina), algo que la misma Organización Mundial de la Salud ha dicho que con los datos actuales sobre ese tratamiento no hay nada concluyente, "hasta que se disponga de más datos, la OMS recomienda utilizar este fármaco solo en ensayos clínicos", dijeron en un comunicado en enero de este año.

Aunque Spotyfy no se ha pronunciado, el rifirrafe entre el músico y el comediante seguramente no ha llegado a su fin. “Spotify es responsable de mitigar la propagación de desinformación en su plataforma, aunque la empresa no tiene actualmente una política sobre esto”, concluyó el compositor de Heart of Gold.