Museo Histórico: la batalla por la memoria, el presente y el porvenir

Él, sin mucho ruido, con la devoción del explorador insaciable, ha reconstruido la memoria de Cartagena, a través de documentos, archivos notariales, eclesiásticos, obras de arte, fotografías, objetos, etc. Una réplica de las llaves antiguas de Cartagena reposa en este museo. Las originales están en el Museo Nacional de Colombia. Una de las batallas obstinadas de Moisés ha sido, además, encontrar obras que pertenecieron al Museo Histórico de Cartagena, que fueron usurpadas por manos privadas y pertenecen al patrimonio cultural e histórico de la ciudad. Ese despojo a la memoria ha vulnerado el espíritu del museo. La sensibilización y formación de nuevos ciudadanos ha sido uno de las agendas vivas de este museo en la que Cartagena puede verse y reencontrarse en el tiempo. (Le puede interesar: Moisés Álvarez Marín, guardián de la memoria de Cartagena)

Moisés Álvarez Marín, director del Museo Histórico de Cartagena, ha librado con su equipo humano y técnico una batalla sin tregua por guardar y preservar la memoria de la ciudad. El edificio del antiguo Palacio de la Inquisición fue más allá de sus Cámaras de Tormento que retratan una época de la ciudad, pero no toda la memoria de más de cuatro siglos. Y a lo largo de más de tres décadas logró cohesionar las salas que abarcan la fundación de la ciudad, mucho antes de la llegada de los españoles, la Conquista, la Colonia y la Independencia.

-Recurriendo al más reciente término que se ha acuñado, el museo también se ha reinventado y eso no es más que hacer ahora de manera virtual lo que siempre habíamos hecho de manera presencial: proponer el diálogo permanente, abierto e incluyente en torno a la historia, la cultura y el patrimonio, ofreciendo siempre sus espacios para todas manifestaciones de los actores de la ciudad.

¿Cuántas personas integran su labor en el museo?

-El equipo completo del museo, para cubrir todas sus áreas de trabajo, es de 25 personas, cuyos costos es de alrededor de 90 millones de pesos mensuales. A eso se agregan los mantenimientos y la agenda cultural, que es la de mayor impacto y la menos costosa, pues se hace con recursos mínimos. Su presupuesto anual ronda los 2.500 millones de pesos, pero en la actual coyuntura lo hemos reducido a menos de la mitad, lo cual ha pasado por la rebaja de sueldos, por supuesto.

¿Qué alianzas con otros museos se han logrado en esta cuarentena?

-Hay una alianza natural con todos los museos de la ciudad en la Red de Museos de Cartagena y de Bolívar, cuyo diálogo permanente nos ha permitido gestionar proyectos ante el Gobierno nacional.

¿Qué tienen previsto ustedes para celebrar este nuevo aniversario del museo en lo que resta de 2020?

-Por lo pronto, mantenernos a flote y seguir gestionando proyectos para su renovación total en el 2024.

¿Cómo ha sobrellevado usted como director esta cuarentena?

-Como responsable del museo, he contado con un excelente equipo, comprometido hasta el alma con la causa y eso me ha permitido resistir y persistir. Sin Equipo, hubiera sido imposible.

¿Qué libros y autores ha vuelto a releer y descubrir?

-No muchos. Más bien me he dedicado a producir nuevos contenidos para mantener el diálogo con nuestros públicos y ha sido un ejercicio enriquecedor porque ha sido como echar el cuento en otra dimensión.