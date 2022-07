¡Murió ‘Adonay’! La historia de un himno bailable de Julio Erazo

La canción ‘Adonay’ es uno de los éxitos tradicionales de la música decembrina colombiana. Cada año la gente la baila y la canta en las fiestas. Detrás de su letra hay una historia de amor no correspondido, frustrado. El tema fue compuesto por Julio Erazo, músico nacido en 1930, en Magangué, y muerto en 2022 en Barranquilla. Sin embargo, alcanzó la fama con la versión que de él hizo el cantante Rodolfo Aicardi. Lea también: Murió la madre de Aura Cristina Geithner .

Era costumbre de Erazo componerle canciones a las mujeres bonitas con las que se cruzaba. Sin embargo, esta canción no fue el único aporte del músico al canon de la música popular colombiana. También es suyo el tango Lejos de ti.

Con la muerte de Adonai se cierra una historia de amor que no fue en esta vida y cuyo lamento se convirtió con el paso de los años en uno de los himnos del folklore colombiano. No deja de ser curioso el hecho que ambos protagonistas murieran el mismo año: lo que el amor no unió, sí lo hicieron el arte y la muerte.