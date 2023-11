Mulato Bantú, el cantautor que se abre paso en Cartagena

El pasado viernes 24, el cantautor Mulato Bantú, presentó una sentida propuesta de concierto en el Museo Histórico de Cartagena, escenario del Mercado Cultural del Caribe 2023, un espacio para promover el talento del Caribe. Lea: Teresita Gómez es homenajeada en el Metro de Medellín

Mulato Bantú estuvo con su compañera, la guitarra, a diferencia del grupo con el que se ha presentado en otras ocasiones: “Esta vez quise presentarme como esos trovadores que van contando con su guitarra es un formato más íntimo para comunicar mis creaciones; sucede también que la música tiene muchos azares, hay músicos que tienen sus proyectos y ya no puede llegar al concierto, entonces me dije, soy un guitarrista, cantante, compositor, me voy solo con mi guitarra a cautivar a la gente de Cartagena”. Eso fue lo que hizo. La música invadió el escenario con la energía de un trovador, la voz brotó recia, segura, profética.

En uno de sus temas cuenta lo que representa ser músico: En qué lío me metí/ Cuando niño no sabía/ Que las cosas de la vida/ No eran como las creía/ Ahora que las entendí/ Yo le pongo melodía/ Ella me da bellos colores/ Y su linda poesía// Cuando decidí ser lo que soy/ No pensé que hubiera tanto dolor/ Pero aprendí, la guitarra lloró, / Ahora solo queda cantarle al amor// En qué lío me metí...

La propuesta de concierto cautivó, la generosidad de los aplausos, la euforia, solemnidad o el silencio atento fue la respuesta del público de acuerdo con el sentir de cada tema. Mulato Bantú fue contando su vida y la historia de sus composiciones. Media hora intensa de goce y narración. Lea: De madres e hijas, y otros demonios

“A veces es la letra la que te dicta la melodía, pero otras veces un par de acordes de guitarra te abre el camino. Solo eso, te dan la clave para arrancar una canción, así pegas un verso con otro, vas armando una estructura llena de cadencias y sentidos”.