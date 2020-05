Muere Little Richard, leyenda del rock and roll

El legendario músico Little Richard, considerado uno de los padres del rock and roll, murió este sábado a los 87 años en Estados Unidos, dijo a la revista Rolling Stone su hijo, Danny Penniman, quien no desveló el motivo del fallecimiento.

Little Richard, cuyo nombre real era Richard Wayne Penniman, fue uno de los primeros artistas afroamericanos de EE.UU. que supo combinar con éxito la música góspel y el “rythm and blues” (R&B), ambos genuinamente negros, con los sonidos “pop” del mercado blanco estadounidense.

El resultado fue un tipo de música nuevo con más energía, en la que Little Richard golpeaba el piano con fuerza mientras los gritos de su voz ronca daban forma a la melodía.

Tal y como ha explicado el historiador de la música Richie Unterberger a The New York Times, Little Richard jugó un papel crucial a la hora de “elevar el voltaje” del R&B para situarlo a la misma potencia del rock and roll.