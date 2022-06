Muere el gigante de la literatura israelí A.B. Yehoshua a los 85 años

“Sus obras, extraídas de la imagen de nuestra patria y atesoradas por nuestro pueblo, nos reflejaron como un espejo certero, nítido, amoroso ya veces doloroso”, comentó el presidente Herzog.

Llamado por algunos como el “Balzac de Israel”, en 1995 obtuvo el más alto galardón cultural de su país, y en 2012, ganó el premio de literatura Medicis de Francia por su novela “La retrospectiva”.

Su novela “Cinco estaciones”, que se publicó en una traducción al inglés en 1989, vendió 50.000 ejemplares en el original hebreo, el equivalente a un best seller multimillonario en Estados Unidos, según el diario The New York Times.

El Centro Médico Sourasky de Tel Aviv, donde se encontraba internado por cáncer, informó que su funeral se celebrará el miércoles en el cementerio de Ein Hacarmel.

Yehoshua nació en Jerusalén en 1936 de padres con raíces en Grecia y Marruecos.