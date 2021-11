No obstante, la Premio Nacional de Narrativa añadía que a este problema se suman otros que componen una “crisis sistémica” en España. “Hay muchos millones de españoles que no van a ser otra cosa que españoles a lo largo de su vida y no terminan de identificarse con este país: ven una bandera y no es la suya, salvo que sea un Mundial, que es la única vez que somos un país normal”, lamentaba.

En ‘La madre de Frankenstein’, Grandes viaja hasta los años 50 de la postguerra española, donde el nacionalcatolicismo del Estado pasó a “ejercer el terror de otra manera” tras la dura década de los 40. “Ya no había fusilamientos ni paseos ni ‘sacas’, pero el Estado y la Iglesia entraron en la intimidad de la gente: era una atmósfera irrespirable en un país que ya sabía que había Franco para rato”, destacaba.

Tomando como protagonista al joven psiquiatra Germán Velázquez, la autora sitúa la acción en el manicomio de mujeres de Ciempozuelos, en Madrid. Allí está un personaje que fue real, el de la parricida Aurora Rodríguez, alguien que “pudo ser el modelo de nueva mujer española”, pero a quien sin embargo una enfermedad mental la dejó marcada para el resto de su vida.