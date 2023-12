Mompox es un condado vigente y la ciudad más bella del mundo

Que me perdonen los amantes de Cartagena de Indias, Madrid, Villa de Leyva, París, Popayán, Londres, Barichara, Praga, Lorica, Lisboa, San Marcos y Nueva York; pero la ciudad más bella del mundo es Santa Cruz de Mompox. Lea: Cartagena, Mompox y Bogotá, los destinos más turísticos de 2023 en Colombia

Me atrevo a afirmarlo después de 20 años de estar regodeándome en lo apacible de sus plazas y calles; en particular en la Plaza Real de la Concepción y el inigualable balcón de su icónico Mercado Público. Después de dos décadas de estar amando la exquisitez de sus casas, en especial, el Hostal Doña Manuela y la Casa Maye. Después de cuatro lustros de estar experimentando lo sagrado en sus templos, especialmente el de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora y la Parroquia de San Agustín, Basílica Menor del Santísimo Cristo Milagroso. Además del deleite que me produce conversar con sus gentes, siempre tan atentas, tan hospitalarias, tan cultivadas. Porque si algo caracteriza a los pobladores de Santa Cruz de Mompox es la nobleza de su espíritu y haber preservado su importancia para nuestra civilización hispana: la ciudad sirvió de refugio para la aristocracia que habitó Cartagena de Indias y Santa Marta, al verse asediada por piratas ingleses y corsarios franceses. Por ello supo conservar viva tanta gracia y esplendor. Recién ahora comenzamos a descubrir la real historia momposina, oculta por siglos de oscurantismo republicano.