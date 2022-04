He sido un asiduo visitante de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo) desde que empezó. Tengo recuerdos con escritores fugaces, efímeros y perdurables, gente que no volví a ver jamás, o seres que solo volví a reencontrar en sus propios libros; porque es cierto, y no general decirlo, que a veces hay escritores que solo dan ganas de frecuentar en sus propios libros. Lea aquí: Todo sobre la Feria Internacional del Libro de Bogotá

No siempre son los seres humanos que uno intuye que son, porque a la postre, son imperfectos y con fragilidades como todos los seres humanos, a veces de una imaginación desmesurada como su propio ego; pero también he conocido seres geniales a los que les importa poco el reconocimiento, la fama o eso que llaman éxito, algo tan relativo en la vida de un escritor. Hay muchos de ellos que han recibido los honores póstumos, y duele recordarlo.