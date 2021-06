Según Migración Colombia, al país han ingresado 1.742.927 migrantes venezolanos, de los cuales 983.343 lo han hecho de manera irregular a través de pasos fronterizos ilegales, ubicados principalmente en los departamentos de Arauca, La Guajira y Norte de Santander. De esta población, se estima que el 25% son menores de edad, muchos de los cuales llegan al país sin el acompañamiento de un adulto responsable.

Un equipo convergente de Radio Nacional de Colombia y del informativo RTVC Noticias de Señal Colombia, adelantó una profunda investigación sobre el tema en el sector de La Parada, en el municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander), que evidencia los riesgos que afrontan estos niños y adolescentes que habitan en cambuches que no resisten las inclemencias del clima.

“Muchos de los niños huyen del hambre en su país, otros del maltrato que reciben en sus propias casas o convencidos de que aquí van a encontrar dinero para enviar a sus familias, en trabajos como ‘trocheros’, cargando bultos a través del río en donde muchas veces son arrasados por el caudal, para ganarse entre 2 mil o 3 mil pesos que les permitan sobrevivir”, asegura Carolina Bustamante Gutiérrez, realizadora de contenidos especiales para RTVC.

Esta ganadora de un premio Simón Bolívar por su trabajo “Desminado Humanitario: una bendición a ciegas” y del premio CPB del Círculo de Periodistas de Bogotá, por una investigación sobre el segundo desplazamiento más grande de Colombia en medio del conflicto armado, considera que “el problema está en normalizar estas situaciones que afrontan los niños cuando se presentan en diferentes partes del mundo. Ahí ha estado el grave error como sociedad y es un llamado a no seguir normalizando esta situación”.

Esas problemáticas que menciona Carolina y de las que hablan en primera persona los niños entrevistados involucran otras duras realidades que afrontan en su cotidianidad, como son, el reclutamiento infantil por parte de grupos ilegales, el consumo de estupefacientes, el trabajo infantil, los embarazos no deseados, la prostitución de niñas que constantemente se ven enfrentadas a pedófilos y todo en lo que esto deriva, como son los problemas sicológicos que afectan sus vidas.

Para Támara, migrante y menor de edad en situación de prostitución, la situación es crítica. “Hay veces que me pongo a pensar que no me puedo dejar morir de hambre. Yo me corto los brazos cuando estoy triste y me pongo a pensar que no tengo a nadie y que me voy a morir sola, entonces me empiezo a cortar para olvidarme de las cosas”.

“Nosotros no traíamos linterna y nos tocó venirnos por todo eso oscuro, caminar en medio de la noche... yo lo que quiero en realidad es ver a mi mamá, quiero saber cómo está, tengo tiempo sin verla y la extraño mucho”, asegura por su parte Pablito, otro de los niños migrantes provenientes de Venezuela, a propósito de su recorrido irregular para llegar al país.

El testimonio de Paula, que busca una mejor vida para su bebé, no es menos desgarrador. “Yo me vine caminando con mis amigas, aguantando hambre y frio, no bebíamos casi agua y así hasta que llegamos acá (Norte de Santander). Dormimos en cambuches, se nos mojan los colchones, nos bañamos con agua del río y cocinamos ahí mismo. No es fácil ser mamá así, estoy aprendiendo”.

Pero este trabajo, del que hacen parte Willy Giraldo, asesor audiovisual y narrativo de RTVC y Vladimir Dacol Röström, desarrollador creativo para proyectos audiovisuales y transmedia, no se limita a denunciar lo que viven los niños venezolanos en estos lugares, también aplica una premisa que se busca en las investigaciones adelantadas por los distintos medios de RTVC Sistema de Medios Públicos: el periodismo de soluciones.

“Además de plantear una problemática y hacer un desarrollo investigativo de la misma con base en los protagonistas, en este caso los niños y adolescentes venezolanos migrantes, involucramos a las fundaciones y a las entidades del Estado para que entre todos se busquen soluciones. En este caso específico la respuesta se orienta a la necesidad de lograr mayor cooperación por parte de organismos internacionales, de los que se requiere una ayuda aún más fuerte de la que ya están dando”, agrega Carolina.

Estos especiales investigativos de RTVC, continúan con los 30 años de la elección de la Asamblea Constituyente y con otro sobre el glifosato: un análisis desde varios ejes temáticos que incluyen el consumo, las voces de los campesinos e indígenas, posibles afectaciones al medio ambiente y fumigación aérea como complemento a la lucha contra los cultivos de uso ilícito por parte del Estado, entre otros temas.