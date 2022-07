Mi amigo el Griot, un bello libro para niños

He leído con pasión esta bella historia de viajes del buque fantasma, el Maravelí, narrada por un griot que desde el Pacífico abre las olas encantadas de la imaginación y nos devuelve a las noches de los esclavizados africanos. Se trata del libro de cuento infantil Mi amigo el griot, contador de historias (Panamericana, 2022), de Carlos Vásquez-Zawadzki. El ritmo de la historia tiene la cadencia de la olas que salen a flor de labios de Enrique, el narrador, un muchacho de Barbacoas, en el Pacífico, un reino de oro. Le puede interesar: Escritora mexicana apuesta por la poesía para niños .

El Maravelí “es barco de lamentos, las voces de las almas en pena que viajan hacia los abismos se escuchan mar afuera y mar adentro”. Ese barco es además el barco del purgatorio, al que no se puede mirar de frente porque se corre el riesgo de quedar ciego, y es el barco que será condenado porque en él viajan “los pícaros de la honradez atesorada y abanderada”, “los violentos de la paz deseada nunca alcanzada”, “los egoístas que acumulan riquezas que no llevarán al otro mundo”, etc. El libro seduce por su tono narrativo y poético y nos lleva al corazón encantado del puerto de Tumala, de donde se exporta la dura semilla de tagua para hacer botones y donde la gente sonreía “con su risa de coco y corales”.